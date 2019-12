Provincie pompt 5 miljoen euro in klimaatprojecten

De subsidies gaan naar twaalf projecten die passen in het provinciaal reglement dat zich richt op CO2-besparing. Daarnaast gaat een deel van het geld ook naar projecten in het kader van 'Gemeente voor de toekomst'.

De provincie West-Vlaanderen voorziet de komende vijf jaar telkens 1 miljoen euro per jaar subsidie voor lokale klimaatprojecten. Enerzijds kent de provincie 1.034.939,20 euro toe aan twaalf projecten die passen in het provinciaal reglement dat zich richt op CO2-besparing.

CO2-besparing

De 12 goedgekeurde projecten samen zorgen voor een totale CO2-besparing van 237,35 ton per jaar. Daaronder valt onder meer het cohousingproject Eikenberg in Brugge. Daar komen 18 passieve wooneenheden. De energie voor die huizen zal ter plaatse worden geproduceerd via warmtepompen en zonnepanelen.

Daarnaast trekt de provincie ook 85.000 euro uit voor 27 projecten in het kader van 'Gemeente voor de toekomst', een initiatief van de Bond Beter Leefmilieu. De projecten gaan van de begeleiding van autodeelactieplannen in Brugge, Damme en Poperinge tot het stimuleren van lokale voedselproductie door sociale buurtprojecten in Kortemark. Gemeenten hebben tijd tot 30 maart 2020 om hun projectaanvraag in te dienen.