Provincie selecteert 22 initiatieven voor West-Vlaamse Erfgoedprijs

De initiatieven werden genomineerd door het ruime publiek. Tot en met 7 april konden projecten via de website worden doorgestuurd. Meer dan 400 personen nomineerden zo’n 120 verschillende initiatieven. Het provinciebestuur selecteerde uiteindelijk 22 projecten voor twee categorieën.

De geselecteerden in de categorie ‘publiekswerking’ zijn:

Abdij Museum Koksijde: ‘Idesbald leeft!’

Yper Museum: ‘Van stadhuis naar huis van de stad’

Erfgoedcel Brugge voor de digitale ontsluiting van erfgoed

Publiekswerking van het Stadsarchief Ieper

Stadsmuseum Kortrijk: ‘Breng X bij’

Vernieuwd Fransmansmuseum in Koekelare

‘Eperon d’or’ in Izegem

Bezoekerscentrum Kemmel (Heuvelland)

Wielermuseum Roeselare: ‘Koers is religie’

Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring Kortrijk: ‘ontsluiting van de zwikken van de Gravenkapel’

Erfgoedcel kusterfgoed: ‘Strand in bloei’

De geselecteerden in de categorie ‘onderzoek’ zijn:

Vincent Debonne: ‘Uit de klei, in verband. Bouwen met baksteen in het graafschap Vlaanderen, 1200-1400’

Jan Trachet: ‘Inland Outports. An interdisciplinary study of medieval harbour sites in the Zwin region’

Pieterjan Deckers: ‘Tussen land en zee. Kustlandschap, maritieme activiteit en maritieme attitude rond de Noordzee (700-1100)’

Jan Dumolyn: ‘Bruges. A medieval metropolis, c 850-c 1550’

Vzw Variaties: dialectenonderzoek

Memorial Museum Passchendaele 1917: wetenschappelijk onderzoek omtrent onroerend erfgoed WOI

Maarten Van Alstein: onderzoek rond de IJzertoren en de herdenking van WOI

Synthetiserend archeologisch onderzoek in Zuid-West-Vlaanderen

Romain Vanlandschoot: ‘Gazetje van Thielt 1916-1918’

Bruno Forment: historische toneeldecors van de schouwburg Kortrijk

Texture Kortrijk: ‘Duiken in de machine’

Binnen elke categorie worden drie winnende projecten geselecteerd. In beide categorieën ontvangt één van de drie op zaterdag 25 november de West-Vlaamse Erfgoedprijs ter waarde van 5000 euro, de andere winnende projecten ontvangen een premie van 2500 euro.