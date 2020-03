Provincie start zes schakelzorgcentra op om ziekenhuizen te verlichten

Op zes verschillende plaatsen in West-Vlaanderen worden momenteel schakelzorgcentra ingericht. Het gaat om leegstaande gebouwen in Nieuwpoort, Meulebeke, Zuienkerke, Brugge, Kortrijk en Mesen. "We hebben nu tien dagen tijd om daar alles op punt te zetten qua infrastructuur en medewerkers. Vanaf dan moeten ze operationeel zijn", vertelt provinciegouverneur Carl Decaluwé, die alles coördineert.

30 tot 50 bedden

Elk centrum zal een capaciteit van 30 tot 50 bedden hebben. Wie de centra zal bemannen, wordt nog onderzocht. "We kijken daarvoor onder meer naar gepensioneerde artsen en verplegers. Al hopen we dat we deze centra uiteindelijk niet nodig zullen hebben."