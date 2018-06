Provincie subsidieert liefdeshotel in Middelkerke

In Domaine 10 komen er op termijn tien kamers die je voor enkele uren of een nachtje kan boeken. Alles verloopt er erg discreet. Het in- en uitchecken verloopt volledig anoniem. De uitbaatster Stéphanie Van Den Heuvel van het hotel noemt Domaine 10 in Het Nieuwsblad "Disneyland voor volwassenen".

De kamers zijn luxueus en voorzien van een stripteasepaal. Een kamer voor drie uur kost je 130 tot 170 euro. Een overnachting kost je 150 tot 190 euro.

Westtoer sponsort

Opvallend: Westtoer geeft het project een subsidie van 20.000 euro. Volgens Francky De Block is dit een logiesvorm van de toekomst waarmee de provincie wil diversifiëren en een ander publiek aantrekken.