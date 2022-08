Provincie verdeelt 937.000 euro aan subsidies over 29 klimaatprojecten

Daarnaast verdeelde de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen ook 77.000 euro steun vaan 14 gemeenten voor 19 lokale participatieve klimaatprojecten. Die steun past binnen het project ‘Gemeenten voor de toekomst.’



In totaal krijgen zo 29 klimaatprojecten samen 937.000 euro steun. Hiermee wil de Provincie verder streven naar een klimaatneutraal grondgebied op provinciaal niveau.

Lokale klimaatprojecten

Er werden dit jaar 24 projectaanvragen ingediend voor subsidie. Uiteindelijk ontvangen 10 projecten steun. De goedgekeurde projecten streven gezamenlijk naar een besparing van 514 ton CO 2 per jaar.

Het gaat om projecten van Gemeente Anzegem, Stad Brugge, Stad Ieper, Stad Izegem, Stad Oostende, Gemeente Wingene, Gemeente Wevelgem, Vrij Basis- en Kleuterschool Kuurne, Bolwerk vzw, Vondels vzw.

De verschillende goedgekeurde projecten zetten onder meer in op het aansluiten op een warmtenet, relighting, duurzame renovaties, energiepositieve sporthal en delen van energie.

Traject ‘Gemeenten voor de toekomst’

De Provincie sloot in 2019 een samenwerkingsakkoord af met Bond Beter Leefmilieu onder de noemer ‘Gemeenten voor de toekomst’. Zo kunnen lokale besturen laagdrempelige concrete acties op touw zetten rond thema’s als mobiliteit, energie, voeding, groen, circulair en delend bouwen en wonen. De acties mogen minimaal 1.000 en maximaal 15.000 euro kosten.

Gemeenten kiezen een project en een deelorganisatie van Bond Beter Leefmilieu helpt hen op weg. Elk parcours wordt afgestemd op maat van het lokaal bestuur.

De goedgekeurde projecten gaan van de begeleiding voor autodelen in Brugge, Izegem, Langemark-Poelkapelle en Oostkamp tot het reduceren van voedselverlies in Deerlijk, Oudenburg en Roeselare. Ieper en Lo-Reninge zetten dan weer in op het besparen van energie bij bedrijven en verenigingen. Het voorzien van groen in de straat wordt opgestart in Blankenberge en Menen. Ook wordt weer volop ingezet op trage wegen, o.a. in Dentergem, Lo-Reninge, Torhout en Wervik. Een nieuw project hierbij is het ontharden van trage wegen dat wordt opgezet in Lo-Reninge en Wervik.