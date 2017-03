Provincie verdeelt opnieuw gratis bloemenzaad

De actie past in de campagne ‘Laat het zoemen met bloemen’ en heeft als doel meer ‘bijenvriendelijke’ bloemen in West-Vlaanderen te doen groeien.

De gratis pakketjes bevatten 2 verschillende proefzakjes bloemenzaad (per zakje: 10 g – goed voor ongeveer 5 m²), ‘bloemenakker’ en ‘bloemenweide’. Het mengsel ‘bloemenakker’ bestaat uit éénjarige zaden: ze groeien en bloeien in één jaar tijd en moeten ieder jaar heraangelegd worden. Het mengsel ‘bloemenweide’ bevat zowel één- als meerjarige planten. De mengsels werden door het provinciebestuur in samenwerking met Inagro vzw, het onderzoeks- en adviescentrum voor land- en tuinbouw in West-Vlaanderen, ontwikkeld.

Broodnodig voor bijen

Onze bijen stellen het vandaag niet zo goed. Ze zijn nochtans erg nuttig en een onmisbare schakel in de natuur, denk maar aan de bestuiving. Eén van de oorzaken is het verdwijnen van bloemen met nectar in tuinen, bermen, weilanden en op akkers. Met deze actie wil het provinciebestuur hieraan tegemoet komen.