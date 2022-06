Nu verloopt de aanvraag via de provincie, een eventuele beroepsprocedure gaat dan via Vlaanderen. Maar daar gaan maanden over, tijd die de Vlaamse regering nu wil terugwinnen door aanvragen voor grote projecten meteen zelf te behandelen. In beroep gaan kan nog altijd, via de raad voor vergunningsbetwistingen. Vlaanderen wil zo ook de discussie wegnemen over wie wel of niet bevoegd is.