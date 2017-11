Provincie weigert bouw jeugdinfrastructuur Dadizele

In haar zitting van donderdag 30 november heeft de deputatie van de provincie West-Vlaanderen de bouw van nieuwe jeugdinfrastructuur voor voetbalclub VK Dadizele geweigerd. Toch denkt ze dat het bouwen van een tijdelijke jeugdinfrastructuur moet mogelijk zijn.

Begin oktober stapten nog 400 sympathisanten op in een mars voor nieuwe jeugdinfrastructuur. De gemeente Moorslede had de vergunning al voorwaardelijk goedgekeurd. Maar het Vlaams Departement Omgeving ging in administratief beroep tegen die beslissing, wegens een tegenstrijdigheid met de gewestplanning (de uitbreiding kwam op landbouwgebied).

Tijdelijke oplossing

De deputatie weigert nu dus de vergunning maar ziet wel een opening. Door een tijdelijke jeugdinfrastructuur toe te staan opent ze ook de dialoog. De deputatie wil met alle partijen rond de tafel gaan zitten en nagaan of er een definitieve oplossing kan gevonden worden.

