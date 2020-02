Provincie wil bedrijven sensibiliseren over slim ruimtegebruik

De provincie West-Vlaanderen wil bedrijven sensibiliseren over slim ruimtegebruik. Daarvoor werd de publicatie "Saving Space" dinsdag voorgesteld in Roeselare, met verschillende ambities voor een zuinig ruimtegebruik op bedrijventerreinen.

Die publicatie moet bedrijven en hun ontwerpers aanzetten om de bedrijfsruimte slim te gebruiken.

In de publicatie staan verschillende aanbevelingen om bedrijven te helpen hun ruimte slim te gebruiken. Zo wil de provincie onder meer inzetten op verticaal bouwen en het delen van energiebronnen en reststromen zoals water, warmte of energie. Daarnaast wil de provincie ook aanzetten tot het delen van bepaalde functies op bedrijventerreinen. Zo kunnen bepaalde ruimtes zoals parkings of vergaderzalen gedeeld worden onder bedrijven.

"We merken dat het voor bedrijven soms nog moeilijk is om de ruimte op deze manier te benutten, omdat ze een deeltje onafhankelijkheid verliezen door functies te delen. Daarom is het nodig dat bedrijven met dit project gesensibiliseerd worden", zegt Karolien Van Dyck van het studiebureau Common Ground, dat de publicatie opstelde.

In het rapport staan ook voorbeelden van hoe bedrijven hun ruimte concreet kunnen invullen. Het is de bedoeling dat de provincie West-Vlaanderen zelf een voorbeeldrol zal spelen in slim ruimtegebruik bij haar eigen gebouwen. Ook hoopt de provincie de ambities verder uit te rollen in de rest van Vlaanderen.