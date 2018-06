Provincie zet subsidie liefdeshotel on hold

In Domaine 10 is een hotel waar koppels alle mogelijkheden krijgen om elkaar op seksueel vlak te (her)ontdekken. Er komen er op termijn tien kamers die je voor enkele uren of een nachtje kan boeken. Alles verloopt er erg discreet. Het in- en uitchecken verloopt volledig anoniem. De uitbaatster Stéphanie Van Den Heuvel van het hotel noemt Domaine 10 in Het Nieuwsblad "Disneyland voor volwassenen".

De kamers zijn luxueus en voorzien van een stripteasepaal en spiegels aan de plafonds. Een kamer voor drie uur kost je 130 tot 170 euro. Een overnachting kost je 150 tot 190 euro.

Westtoer sponsort, of toch niet?

Opvallend: Westtoer geeft het project een subsidie van 20.000 euro. Maar vanmiddag kwam het bericht dat op basis van de huidige beschikbare en bekende aanwijzingen onderzocht zal worden indien het dossier nog voldoet aan de voorwaarden van het provinciaal reglement van toeristische impulsen. Intussen wordt de subsidie on-hold gezet tot na dit onderzoek.

Bevoegd gedeputeerde De Block: "De omschrijving in de aanvraag tot subsidie strookt niet met de realiteit. Er iss sprake van een bed & breakfast waar koppels met relatieproblemen terecht kunnen en begeleiding kunnen krijgen. Er staat wel dat de kamers in een erotisch thema worden ingericht. Zolang het onderzoek loopt, stelt de provincie de subsidie uit."

"Het probleem stelt zich niet met het thema", aldus Stefaan Gheysen, algemeen directeur van Westtoer. "Hoe experimenteel en prikkelend ook, ook dit beantwoordt aan onze criteria. Er blijkt wel een probleem te zijn nu blijkt dat de B&B ook kan gehuurd worden zonder te overnachten, en dat beantwoordt niet aan onze criteria die als doel hebben extra overnachtingen te genereren. Vandaar dat we het dossier gaan herbekijken."

"Op basis van de huidige beschikbare en gekende aanwijzingen zal onderzocht worden of het dossier nog voldoet aan de voorwaarden van het provinciaal reglement van toeristische impulsen. Intussen wordt de subsidie on hold gezet", klonk het in een kort communiqué van de provincie en Westtoer.