Provincie zoekt 6.000 vrijwilligers voor Waterfront

Na de vier projecten Lichtfront, 2014), Woordfront (2015), de 30.000ste Last Post (2015) en Kraterfront (2017) pakt ze nu uit met het Waterfront dat in het culturele herdenkingsprogramma voor de Eerste Wereldoorlog GoneWest past.

Op vrijdag 29 juni zijn aan de kust 6.000 vrijwilligers nodig om 3.000 bootjes vast te houden, twee per bootje. Het Waterfront vindt plaats over een afstand van 21 kilometer, van de havengeul in Zeebrugge tot de havengeul in Oostende. Op vijf verschillende locaties in Zeebrugge, Blankenberge, De Haan, Bredene en Oostende zullen extra voorstellingen op en rond de zee plaatsvinden.

De rol van de Noordzee tijdens de Eerste Wereldoorlog

Door hun strategische ligging aan de Noordzee, tegenover het vrije Engeland, en tussen Frankrijk en Nederland, bleven heel wat Belgische kustgemeenten niet gespaard tijdens de Eerste Wereldoorlog. Zeker in het oorlogsjaar 1918 kreeg de kust het zwaar te verduren. Het model voor de bootjes werd door studenten van de hogescholen Vives en Howest ontworpen. Het geheel wordt gepresenteerd door Joris Hessels en Dominique Van Malder, de makers van Radio Gaga op Canvas. Ze cureren samen met filmregisseur Peter Monsaert, de vijf voorstellingen in de vijf gemeenten.

