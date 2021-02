Provinciedomein De Gavers krijgt er 20 hectare bij

Daarmee groeit het gebied rond het waterbekken met ongeveer tien procent, tot 212 hectare. De Gavers is het drukst bezochte provinciedomein.

Zone voor natuur- en milieueducatie

Een eerste van drie concrete invullingen van het nieuwe gebied is een nieuwe NME-zone (Natuur- en Milieueducatie) en ruimte voor natte natuur. Dat gebeurt in overleg met de stad Harelbeke en de gemeente Deerlijk. In die eerste zone, het dichtste bij het bezoekerscentrum, wordt het historisch meersenlandschap hersteld. Daarnaast is er ook ruimte voorzien voor extra bosgebied en een boomgaard. De rode draad in deze zone is een natuureducatief - en avontuurlijk pad voor jong en oud.

In de volgende fases staan de realisatie van een gecontroleerd overstromingsgebied van 10 hectare en het hermeanderen van de Gaverbeek op het programma. De afwerking van de volledige inrichting is voorzien in 2024.

Voor het uitbreidingsproject voorziet de provincie ruim twee miljoen euro. In het kader van het lokaal hefboomproject "Natte Natuur" heeft de provincie een subsidie gekregen van 250.000 euro.