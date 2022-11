Provinciedomein Kemmelberg breidt uit met bijna 30 ha

De provincie koopt enkele percelen over van de familie Geelhand de Merxem. Het gaat om gronden gelegen op en rond het provinciedomein de Kemmelberg in Heuvelland.

De uitbreiding heeft een totale oppervlakte van 29,2 hectare en bestaat uit zeer waardevol bos op en aan de Kemmelberg (o.a. Voorbos, Burgkouter en l'Enfer) en het historisch parkdomein in Kemmel met de chalet van de familie Geelhand de Merxem, gelegen aan de voet van de Kemmelberg. De gemeente Heuvelland zal het gebouw 'de Chalet' in erfpacht nemen en een nieuwe invulling geven.

Deze aankoop moet het provinciedomein verder versterken op vlak van natuur en recreatie met onder meer een uitbreiding van het Kemmelberg-wandelpad richting Kemmel, op dit moment reeds het populairste wandelpad van West-Vlaanderen. Het provinciedomein breidt zo uit van 161 naar 190 hectare. (lees verder onder de kaart)

Park

Het parkdomein moet in de toekomst een publiek toegankelijk park worden. Hierbij wordt de historische link met het Warandepark hersteld. Na de vernietigingen tijdens WO I kwam er een splitsing in een noordelijk (nu parkdomein Geelhand) en zuidelijk (nu Warande) domein, verbonden door de Kasteeldreef. Sinds 1969 is de Warande reeds toegankelijk als provinciedomein. Met deze aankoop komt het parkdomein ten noorden van Kemmel erbij.

De provincieraad moet deze aankoop nog goedkeuren. Het provinciebestuur voorziet 2,5 miljoen euro voor de aankoop en de inrichting van de nieuwe percelen.