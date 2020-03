Provinciedomeinen terug open, maar enkel voor buurtbewoners

Dit gebeurt na evaluatie en overleg tussen de Nationale Veiligheidsraad, de gouverneur en het provinciebestuur. Het provinciebestuur benadrukt wel dat deze versoepeling enkel voor buurtbewoners is. Wandelen en sporten in eigen omgeving kan en wordt zelfs aanbevolen.

Parkings, speelpleinen, sanitair en bezoekerscentra blijven gesloten. Verplaatsingen die niet essentieel zijn, blijven verboden. Met de wagen naar een provinciedomein rijden mag dus niet. De parkings blijven dus gesloten. Ook speelpleinen, het publiek sanitair en de bezoekerscentra blijven dicht. Affiches en borden aan de ingang, de parkings, de speelpleinen en de sanitaire blokken wijzen bezoekers op het toegangsverbod. Ook cafetaria’s zijn gesloten. Buurtbewoners kunnen ontspannen in provinciedomeinen, onder deze voorwaarden die blijven gelden:

Samenscholing is verboden

Wandelen of joggen doe je alleen, met twee of in gezinsverband

Bezoekers mogen niet afwijken van de paden

De regels om afstand te houden van elkaar dienen nageleefd te worden

De richtlijnen zijn er om de verspreiding van het coronavirus in te perken en te vertragen, om zo situaties te vermijden waarbij veel mensen samenkomen en zo de kans op een contact tussen een mogelijke besmette persoon en gezonde personen te verminderen. Ze blijven minstens tot zondag 5 april van kracht.

Andere maatregelen

Eerder besliste de Provincie om bezoekerscentra gesloten te houden tot minstens zondag 19 april. Het gaat om De Blankaart in Diksmuide, Bulskampveld in Beernem, Duinpanne in De Panne, De Gavers in Harelbeke, De Palingbeek in Ieper en Raversyde in Oostende en Het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist. Ook speelpleinen en publiek sanitair werden afgesloten en cafetaria’s gingen dicht.

Daarnaast besliste de Provincie ook al om het Provinciaal Informatiecentrum Tolhuis in Brugge, het Wereldhuis in Roeselare en de provinciale uitleendiensten te sluiten, en annuleert ze haar activiteiten naar het ruime publiek (evenementen, studiedagen, activiteiten) minstens tot en met zondag 19 april. Provinciehuis Boeverbos zal tot minstens 5 april enkel 's morgens toegankelijk zijn, tussen 9 uur en 12 uur.

Als er nieuwe maatregelen volgen vanuit de federale overheid, dan zal de Provincie haar richtlijnen in die zin ook aanpassen.