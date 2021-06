Provinciedomeinen zijn populair in West-Vlaanderen

Bijna alle West-Vlamingen kennen één of meerdere provinciedomeinen bij naam.

En zowat 97% heeft er al een bezocht. Dat blijkt uit een panelbevraging van Westtoer ism ProFacts. Bij ons is het provinciedomein Zwin Natuur Park het meest bekend en bezocht. 8 op de 10 West-Vlamingen kennen het domein. Bokrijk in Genk staat bij de West-Vlamingen op de tweede plaats, gevolgd door de Kemmelberg in Heuvelland. Slechts 3% van de provinciegenoten heeft nog nooit een provinciaal domein bezocht.

West-Vlaanderen telt het hoogst aantal provinciedomeinen, 20 om precies te zijn. Die zijn vooral gericht op rust en zachte recreatie zoals wandelen en fietsen.

Impact COVID-19

De coronacrisis heeft een grote impact gehad op het bezoek aan de provinciale domeinen. Omdat de grotere domeinen gesloten waren zijn vooral de kleinere verkend na 14 maart 2020. Maar de appreciatie ervoor is alleen maar groter geworden. Die worden voornamelijk bezocht om te wandelen, ook de aanwezigheid van een cafetaria of restaurant wordt zeer geapprecieerd.

De provincie is overigens bezig met het domein De Gavers uit te breiden, dat is ook het geval voor Het Fort van Beieren en Bergelen.