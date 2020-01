Proximus mag data blijven verzamelen in Kortrijk

"Enkele dagen geleden kwam de bevestiging van wat de meeste privacy-experts al aangaven: het databeleid van Stad Kortrijk vormt op geen enkele manier een inbreuk op de privacy van inwoners en bezoekers", zegt stad Kortrijk. Dit werd bevestigd door de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

GBA is de Belgische overheidsinstelling die toeziet op de bescherming van de privacy bij de verwerking van persoonsgegevens. Het is de opvolger van de in 2018 opgedoekte Privacycommissie. Schepen van Economie Arne Vandendriessche ontving een brief van Daniel Stevens, de directeur van de GBA.

'Respect voor privacy'

Stevens schrijft: “Gelet op de verduidelijkingen die ik ontving van schepen Vandendriessche, zie ik geen andere mogelijkheid dan het onderzoek te staken. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat de stad Kortrijk zich niet houdt aan de geldende wetgeving.”

“Kortrijk verzamelt en gebruikt zoals zoveel andere organisaties, steden en bedrijven, gegevens van bewoners en bezoekers. We zijn dit verplicht aan onze burgers en onszelf. Deze data zijn de hoeksteen van een geïnformeerd en efficiënt beleid”, legt schepen Arne Vandendriessche uit. “Ik ben blij dat de GBA een grondig onderzoek heeft uitgevoerd. Respect voor ieders privacy is onze eerste bekommernis. Zoals ik verwachtte, geeft de GBA aan dat we conform de wetgeving zijn.”

