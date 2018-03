Psychisch kwetsbare mensen op weg naar werk

In Het Perron in Ieper vindt vandaag een infosessie over werken plaats voor mensen die psychisch kwetsbaar zijn.

Het gaat om een initiatief van het psychiatrisch ziekenhuis Heilig Hart samen met enkele partners van het netwerk voor geestelijke gezondheidszorg. Mensen met een psychische kwetsbaarheid hebben het idee dat ze nooit meer aan het werk zullen kunnen. Ook werkgevers aarzelen om die mensen een kans te geven. En dat terwijl er heel wat vacatures zijn. Juna weet er alles over. Zij werkt als administratief bediende bij een advocatenkantoor in Roeselare. Juna heeft een autismespectrumstoornis. En dan is een job vinden geen evidentie.

Mensen die nu in het werk zitten en het traject van een opname, psychisch lijden en werk zoeken achter de rug hebben, komen op de infosessie getuigen over hun parcours. Op de infosessie zijn ook een 15-tal werkgevers uitgenodigd. Zij nemen een proefsollicitatie af en geven de proefsollicitant onmiddellijk feedback. Er is ook een workshop.