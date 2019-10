"PTI Kortrijk niet langer provinciale school" (N-VA)

De N-VA wil dat het Provinciaal Technisch Instituut PTI in Kortrijk niet langer een provinciale school is. "Geen kerntaak van de provincie", vindt de partij.

Twee jaar geleden is het provinciale volwassenonderwijs al afgestaan aan het gemeenschapsonderwijs GO. In West-Vlaanderen is er nog één provinciale school. De N-VA is wel erg tevreden over de werking van het PTI. "Er zijn nu 943 leerlingen, een stijging met 7%."

"Geen taak van provincie"

Provincieraadslid Johan De Poorter uit Meulebeke heeft de cijfers opgevraagd bij het provinciebestuur over het aantal inschrijvingen in het Provinciaal Technisch Instituut PTI in Kortrijk.

“Er zijn 943 leerlingen gestart dit schooljaar. Dit is een stijging met 7% ten opzichte van vorig. We juichen dit toe. Het PTI is een waardevolle school. Gezien de provincie nog slechts voor 1 school bevoegd is, willen we op termijn dat de provincie haar rol als organisator van onderwijs laat varen.”

Provincieraadslid Johan De Poorter: “Leerlingen kunnen terecht in het Provinciaal Technisch Instituut in Kortrijk voor een breed aanbod in de domeinen STEM en Land- en Tuinbouw. Uit cijfers die ik heb opgevraagd zijn er voor dit schooljaar 943 leerlingen ingeschreven. Vorig schooljaar waren er dit er nog 880. Een stijging van meer dan 7%. Het valt ook op dat de opleiding agrarische technieken boomt. Zo blijkt dat heel wat West-Vlaamse jongeren de opleiding volgen in eigen provincie.”

"Waardevolle school"

“Voor ons is het PTI een zeer waardevolle school. Het PTI moet dus zeker blijven bestaan, maar hoeft niet provinciaal te zijn.” Sinds het schooljaar 2016-17 is het provinciebestuur enkel nog inrichtende macht van 1 school, namelijk van het PTI. “Gezien de provincie nog slechts voor 1 school bevoegd is, willen we op termijn dat de provincie haar rol als organisator van onderwijs laat varen. Dat zou bovendien stroken met de geest van de hervorming van de provincies, die in principe enkel nog grondgebonden bevoegdheden mogen uitoefenen.”

Raadslid De Poorter besluit: “We zijn bijzonder tevreden met het aantal inschrijvingen. Dit geeft aan dat ouders en leerlingen vertrouwen hebben in de kwaliteit van het PTI Kortrijk.”