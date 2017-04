Publiek loopt storm voor tickets alt-J in de Kreun

Cultuurwerking Wilde Westen wist de band te strikken voor een uniek clubconcert dat in enkele seconden volledig was uitverkocht. alt-J speelt op 11 juni. "De toestroom was nog veel groter dan enkele weken geleden toen we startten met de ticketverkoop voor Bazart. Dit is nog nooit gezien. In enkele seconden waren alle tickets de deur uit en sindsdien kregen we al honderden mails met vragen binnen", aldus communicatieverantwoordelijke Elisah Vandaele. Stipt 11 uur ging de ticketverkoop van start. Luttele tellen later was het concert hopeloos uitverkocht. "We kunnen niet werken met wachtlijsten. Enkel de gelukkigen zullen er bij zijn. Het is uniek dat we als kleine zaal een headliner van een festival kunnen strikken", aldus Vandaele.

Werchter

De band speelt zondag 2 juli op de mainstage van Rock Werchter, net voor Foo Fighters. "We kregen deze kans een beetje in de schoot geworpen. Het wordt sowieso de grootste productie ooit voor ons", aldus Vandaele. De band uit het Britse Leeds groeide met hits als "Mathilda" en "Every other Freckle" snel uit tot een sensatie. alt-J brengt met Relaxer in juni een derde album uit. De bombastische single "In Cold Blood" is de voorbode.