Publiek zit op podium in het orkest in ‘Club Surround’

Een klassiek concert kent iedereen. Maar wat gebeurt er als je midden in het orkest zit? Zo’n 200 toeschouwers hebben gisteravond plaats genomen tussen de 80 muzikanten van het Brussels Philharmonic, op het podium van het concertgebouw in Brugge.

En het was toch wel een heel bijzondere muzikale beleving om naast de violist, de trombonist of zelfs een solist te zitten. De Franse topdirigent Stéphane Denève wist het publiek als geen ander te bespelen, 360 graden rondom. Het publiek genoot er met volle teugen van. Jan De Moor, programmator Club Surround: “Het publiek zit in de muziek. Ze voelen de muziek echt trillen. En dit is een concept dat werkt voor de melomaan die vaak in de zaal zit, die nu eens echt in het orkest zit, maar het werkt ook voor de mensen die niets hebben met klassieke muziek.”

Ook de muzikanten zelf genoten gisteravond, al was het ook wat wennen. Het publiek zat letterlijk de violist of de trombonist op de vingers te kijken. Tim Van Medegael, trombonist: “Als je luid speelt -ik ben trombonist- dan is het ineens verschieten, zo van: wat gebeurt er? Het nadeel is natuurlijk dat sommige muzikanten waarmee je samen speelt, dat die ver van mij zitten. Het is iets moeilijker, maar anderzijds is het superleuk met het publiek zo dicht.”

Ook vanavond en morgen is er nog Club Surround met het Brussels Philharmonic in Brugge.

