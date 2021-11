Publima neemt Limburgse sectorgenoot over

Eerder nam Publima al het Nederlandse Glaifa over. "Met uitvalsbasissen in Kortrijk, Tilburg en Hasselt kunnen we nu een nóg betere service bieden in heel België", weet bestuurder Koen Bossuyt.

Ondanks de overname blijft de naam Elbo Signs behouden. Publima, Glaifa en Elbo Signs zijn gespecialiseerd in alle vormen van licht- en gevelreclame. Op die manier helpen ze talloze bedrijven, groot en klein, om zichzelf in de kijker te zetten. Zo zijn ze momenteel volop bezig met de modernisering van winkelcentra Ring Kortrijk.