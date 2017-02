PubliPart-schandaal komt op gemeenteraad Diksmuide

Zoals we in het weekend al meegaven, zetelt oud-schepen en gemeenteraadslid Eric De Keyser (sp.a-open) in het bestuur, en ontvangt hij daarvoor een vergoeding. Dit weekend circuleerden er berichten over overdreven vergoedingen voor de bestuurders van PubliPart, een private dochter van intercommunale Publilec. De 17 bestuurders van PubliPart krijgen samen elk jaar meer dan 350.000 euro bruto voor de beperkte taken die ze er hebben - of ongeveer 20.000 euro bruto per persoon. Bij de 17 bestuurders zitten ook leden met banden met Oudenburg, Diksmuide en Oud-Heverlee, maar toch vooral met Gent. Daarnaast belegt PubliPart in omstreden bedrijven. PubliPart reageerde met een persbericht over zijn structuur en de financiële vergoedingen. IDEE 2006 wijst niemand met de vinger maar wil duidelijkheid over de betrokkenheid van Diksmuide in het dossier. Marc Deprez (Gemeenteraadslid Idee 2006): “Ik kan dat niet verkopen aan de burger, die vooral moet inleveren, dat je een riante dotatie krijgt om tien maal per jaar samen te komen. Plus het feit dat een dividend gelinkt is aan wapenhandel en chemische fabrieken. Dat dividend kan ons gestolen worden en heel PubliPart moet opgedoekt worden.”