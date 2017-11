Puigdemont bezoekt oorlogsgraven in Ieper

Dat bevestigt de Ieperse burgemeester Jan Durnez. Gisterochtend om 9 uur moest hij zich normaal bij het Spaanse ­gerecht in Madrid melden, maar dat deed hij niet. Intussen heeft het Spaanse gerecht een aanhoudingsbevel uitgevaardigd tegen Carles Puigdemont en vier andere afgezette Catalaanse ministers, die zich nog in ons land ophouden. Zijn advocaat, Paul Bekaert uit Teilt benadrukt dat zijn cliënt voorlopig in ons land blijft.