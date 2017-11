Puigdemont krijgt rondleiding door Brugge

In een hotel in Oostkamp stelde Puigdemont zaterdag zijn lijst voor de verkiezingen voor, onder de naam Junts per Catalunya. Negentig kandidaten op de lijst zijn daarvoor allemaal overgevlogen vanuit Barcelona. Het gevolg bevindt zich nog in Oostkamp.

Pol Van Den Driessche als gids

Omstreeks 15.00 uur vertrekt senator Van Den Driessche met Puigdemont richting Brugge. Twee bussen met aanhangers van de afgezette minister-president gaan mee naar de historische stad. "We doen er een klassieke rondleiding", zegt Van Den Driessche aan Belga. "We beginnen om halfvier in het Begijnhof. We gaan langs de reitjes, de Markt, de burcht, ... Ik zal daarbij fungeren als gids."

Op de wandeling door de Brugse binnenstad zullen de foto's voor de verkiezingscampagne van Puigdemont gemaakt worden. Het bezoek zou rond 17.00 uur afgelopen zijn.