Puigdemont ontkurkt Catalaanse cava in Dentergem

Hij mocht er de eerste fles Catalaanse cava "Masia Pau N1 brut naturel" ontkurken, de drank zal geschonken worden bij officiële recepties in de gemeente. Dat hoort de voormalige Catalaanse topman graag. "Het is een buitengewone cava. Ik feliciteer de gemeente Dentergem. Het is een product dat de kwaliteit van de Catalaanse wijnen heel erg typeert. Ik ben ook lid van de ‘Confrérie de Cava’, dus moet ik ook wel deze producten promoten".

De cava mag dan wel van een goede kwaliteit zijn, het hoog bezoek is voor de kleine gemeente een belangrijke gebeurtenis. Maar hamvraag is wat Puigdemont nu van plan is, na zijn verkiezingsoverwinning. Volgende week komt normaal het Catalaanse parlement bijeen, maar Puigdemont riskeert nog altijd opgepakt en opgesloten te worden. Het is niet de eerste keer dat de Catalaan onze streek bezoekt, hij was onder meer eerder te gast in het Ieperse en in Harelbeke.