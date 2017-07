Pulobar morgenavond weer open

De Pulobar in Izegem kan weer open, volgens de bevoegde instanties is er niet langer een gezondheidsrisico en zijn er geen elementen aanwezig om de heropening langer tegen te houden.

De bar mag vrijdagavond weer open, wel komen er extra veiligheidsmaatregelen: zo komt er nacht- en camerabewaking en extra controles aan de ingang. De uitbater is tevreden dat Pulobar weer open mag, maar benadrukt dat hij zijn medeleven toont aan de familie, kennissen en vrienden van de jonge vrouw die na een bezoek aan de bar is overleden door een methanolvergiftiging.

In opdracht van de Izegemse burgemeester Bert Maertens werd de pop-upzaak Pulobar vorige maand gesloten en verzegeld. Er was in de pop-upbar een fles met methanol aangetroffen door het Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid.

De sluiting en verzegeling van de Pulobar moest gezien worden als een stap in het dossier rond methanolvergiftiging. Begin juni stierf een jonge vrouw nadat ze een overdosis aan methanol in haar lichaam kreeg.

