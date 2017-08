Pulobar: "We gaan zeker door"

De Pulobar in Izegem sloot zondagavond zijn deuren. Voor nu, want er komt zeker een vervolg, laten de initiatiefnemers weten aan Het Nieuwsblad.

Het was deze zomer allesbehalve een vlekkeloos parcours voor de zomerbar in Izegem. De pop-upzaak werd enkele weken lang gesloten en verzegeld nadat iemand stierf na een methanolvergiftiging en in de Pulobar een fles met methanol werd aangetroffen.

Halverwege juli kon de zaak terug open en de klanten keerden mondjesmaat terug.

"We gaan door"

De initiatiefnemers blijven erbij dat ze niets met het voorval te maken hebben en zitten nog vol toekomstplanneN. Zo komen ze deze winter opnieuw terug met een winterbar en willen ze ook volgende zomer opnieuw een pop-upbar openen.

