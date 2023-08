Punkband Definitivos opent metal festival Alcatraz

Het metalfestival Alcatraz in Kortrijk start pas officieel vandaag, maar gisteravond was er al een preparty om in de stemming te komen. Duizenden muziekfans zakten naar de Lange Munte af voor de Kortrijkse punkband Definitivos.

Met Definitivos stond er al meteen een opener van formaat op het programma van Alcatraz. Het festivalterrein was dan ook helemaal volgelopen voor de punkgroep die al 44 jaar wereldberoemd is in Kortrijk. De groep wordt nog steeds op handen gedragen door een hele generatie jongeren die met de punk opgegroeid zijn. Voor veel toeschouwers was dit optreden dus ook een beetje nostalgie.

(Lees verder onder de foto.)

“Oud en gepensioneerd, maar nog nieuwe hits”

De hoogdagen van het genre waren meteen ook het hoogtepunt van Definitivos, al zien ze dat zelf toch een beetje anders. “We hebben vorig jaar met ‘Cars in Decay’ een nieuwe plaat uitgebracht. Veel nostalgie komt daar niet aan te pas. We zijn dan wel oud en gepensioneerd, maar we spelen nog altijd oudere hits én nieuw werk”, Frank Holvoet, bassist van Definitivos.