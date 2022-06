"Pure horror": 80 reptielen binnengebracht bij SOS Reptiel, 120 andere waren al dood

Bij SOS Reptiel in Ichtegem zijn 80 verwaarloosde dieren binnengebracht. Het gaat onder meer om slangen en gecko’s. De dieren hadden er een reis van twee maanden op zitten. 120 andere dieren hebben die reis niet overleefd. “Pure horror", zegt Mario Goes van SOS Reptiel.

De dieren werden in april vanuit de luchthaven in Zaventem verzonden naar Vietnam. Daar werden ze nooit opgehaald. Dus keerden de drie volgepropte piepschuimdozen terug naar België. Maar ook hier kwam niemand ze ophalen. Mario Goes: “Dit zorgde ervoor dat de dieren maar liefst meer dan twee maanden onderweg waren totdat eerste hulp kon worden aangeboden. De dieren zaten klein verpakt zonder eten of drinken.” (lees verder onder de foto)

De bedrijfsdierenarts Tom Hellebuyck van SOS Reptiel deed gisteren samen met enkele collega's de eerste controle op de dozen. Daar kwam de pure horror naar boven. Meer dan de helft van de dieren was al gestorven en alle andere waren uitgedroogd, extreem mager of hadden zware lichamelijke letsels.

“Gisteren hebben wij tot in de late uren alle nog levende dieren uit de boxen gehaald, gevoederd en voorzien van vers water. Veel van die dieren, een 80-tal, zullen al hun krachten moeten geven om zich hierdoor te spartelen. Maar ons team geeft zich 300% om hen te helpen.”