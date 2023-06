'Pure intimidatie': Proces na Greenpeace-actie in Zeebrugge lokt protest uit

Vandaag verschijnen 14 actievoerders van Greenpeace voor de rechtbank van Brugge. Ze worden vervolgd voor hun deelname aan een actie van Greenpeace België op 29 april in de Fluxys gasterminal in Zeebrugge.

Vijf rubberboten van Greenpeace voerden op 29 april actie op het terrein van Fluxys in Zeebrugge. De actievoerders klommen vervolgens op de dokken die gebruikt worden om gastankers te lossen en laden. Daar ontvouwden ze een groot spandoek met de boodschap 'Gas kills, Fluxys guilty'. De actie verliep volledig geweldloos en onder toeziend oog van de politie. Toch werden 14 actievoerders door de politie van hun vrijheid beroofd en verhoord. Zij moeten zich vandaag verantwoorden voor het binnendringen in de haven met verzwarende omstandigheden in de correctionele rechtbank.

"Pure intimidatie"

Greenpeace zelf vindt het proces 'pure intimidatie'. Ze verzamelden deze ochtend dan ook voor de rechtbank van Brugge om te protesteren. “Dit proces is duidelijk een poging om klimaatactivisten te ontmoedigen en de vrijheid van meningsuiting te beknotten ”, reageert Valerie Del Re, directeur van Greenpeace België. “De veertien mensen die voor de rechtbank moeten verschijnen, werden gearresteerd tijdens een geweldloze actie. Ze hebben geen schade aangericht en we waren in dialoog met de politie. De veertien werden 48 uur opgesloten, de maximaal toegestane tijd voor zo’n aanhouding. Wij zijn geschokt door deze reactie van de autoriteiten.”

Behandeld als criminelen

Op de zitting hekelde de verdediging de houding van de politie, die alle identiteiten van de aanwezigen in de zittingszaal noteerde. Meester Paul Bekaert merkte op dat op die manier de openbaarheid van de terechtzitting beperkt wordt. "Mensen voelen zich geïntimideerd en behandeld als criminelen", aldus meester Callewaert. Uiteindelijk werd de lijst met namen op aandringen van de verdediging overgemaakt aan de voorzitter, met het oog op vernietiging.

Identiteitscontrole

De advocaten waren ook niet akkoord met het feit dat slechts vijftig sympathisanten het proces mochten bijwonen. Ze vroegen dan ook om bij de behandeling meer mensen binnen te laten, maar vooral om geen identiteitscontroles uit te voeren. "Wij zullen niet verschijnen als er de volgende keer nog een identiteitscontrole zal zijn", stelde meester Mieke Van den Broeck. De stellingen van de verdediging werden door de sympathisanten in de zaal twee keer op applaus onthaald.

De komende maanden krijgen alle partijen de kans om hun standpunten op papier te zetten. De zaak zal op 4 oktober gepleit worden.