Putain putain, daar is Stromae!

Arno Hintjens lijdt aan pancreaskanker. Maar van stoppen is dus nog geen sprake: hij werkt momenteel een reeks concerten af, twee daarvan zijn binnenkort ook in Oostende. Maar in de Ancienne Belgique dook plots Stromae op. Stromae zong samen met Arno (Putain putain) van TC Matic. Dat was trouwens niet de eerste keer: elf jaar geleden gebeurde dat ook al eens. (lees verder onder de video)

Uitverkocht

Komende zaterdag en ook vrijdag 25 februari speelt Arno in ‘zijn’ Oostende: die concerten waren in een mum van tijd uitverkocht.

