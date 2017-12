Gisterenavond vond de vierde editie van Putteke winter plaats op het provinciedomein De Gavers in Harelbeke. De winterse avondwandeling is een wintertraditie waarbij het volledige domein tot een magisch decor wordt omgevormd.

Het donkere bos en de warterplas van De Gavers vormen op Putteke Winter een adembenemend schouwspel van schimmen en licht. Het evenement vond vier jaar geleden voor het eerst plaats in De Gavers. Ondertussen zijn er overal in Vlaanderen in de provinciedomeinen gelijkaardige evenementen.