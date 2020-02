PVC-specialist Deceuninck in het rood

Het verlies komt er na een winst van 15 miljoen euro in 2018. Het is een gevolg van de economische en geopolitieke problemen in Turkije - waar Deceuninck erg actief is - en herstructureringskosten in Europa.

De producent van PVC-profielen voor ramen en deuren zag de omzet 6 procent dalen tot 633 miljoen euro, hoofdzakelijk door lagere volumes in Turkije, waar de omzet 18 procent zakte.Topman Francis Van Eeckhout spreekt dan ook van ontgoochelende resultaten. Het bedrijf blijft evenwel geloven in zijn langetermijnvisie, ook voor Turkije.