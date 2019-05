PVDA ijvert voor goedkopere energiefactuur

In Menen heeft de Partij van de Arbeid vandaag actie gevoerd tegen de torenhoge energiefacturen. Uit een eigen onderzoek van de partij blijkt dat Vlamingen gemiddeld zo’n 280 EUR per jaar meer betalen voor energie dan inwoners van buurlanden.

Om de problematiek aan te kaarten deden de militanten van PVDA vandaag een symbolische actie. PVDA-Lijsttrekster voor het Vlaams Parlement Natalie Eggermont tapte goedkope elektriciteit af in Frankrijk en smokkelde die over de grens naar Vlaanderen. “De gemiddelde energiefactuur in Vlaanderen is 1000 EUR per gezin, in Frankrijk is dat 400 EUR minder. De facturen zijn heel erg gestegen. BTW verhoogd, betalen voor de private zonnepanelenparken van Katoennatie enzovoort”,aldus Natalie Eggermont.

De stroomprijzen stegen de afgelopen 5 jaar 5 keer zo sterk als in onze buurlanden. Dat kan niet vindt de Partij Van De Arbeid. De BTW moet terug van 21 naar 6 procent. “Elektriciteit is een basisrecht. Voor iedereen. Ook hier in Frankrijk een maximumfactuur, ook minder mogelijkheden en aanbieders, de mensen zien het bos door de bomen niet meer.”

Goedkopere energiefacturen is voor de PVDA een van de belangrijkste thema’s voor de verkiezingen van volgende week zondag.