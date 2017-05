PVDA-kopstuk Hedebouw aangevallen met mes

Tijdens de 1 meiviering in Luik is PVDA-boegbeeld Raoul Hedebouw aangevallen met een mes. Een man viel Hedebouw aan toen hij aan zijn toespraak wou beginnen. De Waalse politicus met West-Vlaamse roots raakte lichtgewond.

De dader, een man tussen de 40 en de 50 jaar, stortte zich op Hedebouw toen die het podium beklom. Hij riep: "De PVDA zijn idioten". De dader had naast een mes ook traangas bij zich. De man werd opgepakt en kamerlid Hedebouw werd snel in veiligheid gebracht. Hij gaf zijn toespraak nog.

"Wees gerust, alles is in orde". verzekerde Hedebouw, wiens vader afkomstig is uit Ruddervoorde, kort na de feiten. "Ik heb een messteek in mijn been gekregen. Na mijn toespraak ga ik naar het ziekenhuis en keer ik terug. Er zal meer nodig zijn om ons het zwijgen op te leggen".

Verschillende politici hebben de aanval al veroordeeld.