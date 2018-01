PVDA Kortrijk gaat voor zetel

Gisterenavond heeft PVDA Kortrijk haar jaarlijkse nieuwjaarsreceptie gehouden. Voorzitter Jouwe Vanhouttegem trekt in oktober de lijst met als een doel een zetel in de gemeenteraad te behalen.

PVDA Kortrijk peilde bij 1.000 inwoners naar hun bekommernissen. De resultaten zijn nog niet allemaal verwerkt, maar nu al blijkt dat betaalbaar wonen in Kortrijk helemaal bovenaan het lijstje prijkt. Zowat de helft van die mensen vindt betaalbaar wonen in Kortrijk een toenemend probleem. Dat wordt dan ook een belangrijk thema waarmee de partij in Kortrijk campagne wil voeren voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Ook de uit Ruddervoorde afkomstige Raoul Hedebouw, boegbeeld en federaal parlementslid van de Partij Van de Arbeid, kwam de Kortrijkse afdeling een hart onder de riem steken. In zijn toespraak haalde de frontman fel uit naar de ontslagen bij Carrefour. PVDA wil bij de komende gemeenteraadsverkiezingen doorbreken in alle West-Vlaamse centrumsteden.