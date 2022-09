PVDA organiseert Feest van solidariteit in Oostende

Duizenden mensen van over heel het land zakken dit weekend af naar de renbaan in Oostende voor Manifiesta, het feest van de solidariteit. Maar dat feest wordt grotendeels overschaduwd door de stijgende energieprijzen en levensduurte.

De linkse ‘Partij Van De Arbeid’ spint de garen van het feest, want hun aanhang groeit zienderogen en Raoul Hedebouw rekent op een grote doorbraak in West-Vlaanderen in 2024. De partij roept ook op tot verzet.

Het is een feest van de solidariteit en diversiteit op de renbaan, maar het is niet vrijblijvend. Manifiesta is ook een politieke beweging van mensen die zich willen engageren voor een andere toekomst. Het moet anders, zo klinkt het hier, want de levensduurte vandaag is onhoudbaar.

Het hele weekend worden debatten, film- en boekvoorstellingen en concerten georganiseerd op de Hippodroom.