PWA poetst grafzerken in Zonnebeke

In de aanloop naar Allerheiligen is het druk op veel begraafplaatsen. Mensen willen dat de grafzerken van hun dierbare overledenen er tegen dan piekfijn bij liggen.

Maar niet iedereen is nog voldoende goed te been om dat zelf te doen, ofwel woont men te ver weg of heeft men te weinig tijd. In Zonnebeke kan men hiervoor een beroep doen op het PWA (plaatselijk werkgelegenheidsagentschap) om de rustplaats van hun overledenen tegen een zeer voordelige prijs te laten onderhouden.

Deze service wordt het hele jaar aangeboden maar tijdens de periode rond Allerheiligen is het een pak drukker. Voor een enkel graf betaalt men 5,95 euro, voor een dubbel graf 11,90 euro. De PWA-medewerker brengt zelf alle materiaal mee. Gedenkstenen worden afgewassen en onkruid wordt verwijderd.