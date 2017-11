Pyfferoen "heeft niets te verbergen"

Daarin waren zieke, gewonde en ook dode kippen te zien. Maar, zegt Pyfferoen nu, we hebben heel wat controles gehad, en we zijn volledig in orde met alle regels die Europa voorschrijft. Het bedrijf reageerde bij onze collega’s van PlattelandsTV. William Pyfferoen, kippenbedrijf: “Wij zitten op de Europese norm, iedereen mag komen zien, wij hebben helemaal niets te verbergen.”

Op undercoverbeelden van dierenrechtenorganisatie Animal Rights waren nochtans zieke, gewonde en ook dode kippen te zien. Kan gebeuren, klinkt het bij Pyfferoen, maar het is zeker niet de standaard. “In de stal waarin is ingebroken, zitten kippen van 70 tot 80 weken oud. En natuurlijk gaan we altijd de dode kippen eruit halen, maar hier en daar kan er wel één gemist worden. En op het moment dat er gefilmd is, zaten die kippen er nog. Overdag kunnen de kippen hier vrij rondscharrelen.”

Minister van dierenwelzijn Ben Weyts besliste om het bedrijf niet te sluiten. Maar hij stelt wel dat de Europese normen te laag liggen, en hij ijvert voor strengere normen. Dit is nu eenmaal geïndustrialiseerde landbouw, de verantwoordelijkheid ligt ook bij de consument, aldus nog Ben Weyts.