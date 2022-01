Pyromaan Meulebeke opgepakt: buurtbewoner (35) bekent

Hij heeft bekend dat hij "de drang had om dingen in brand te steken en daarbij niemand persoonlijk viseerde". Het parket vraagt zijn aanhouding. Vandaag of morgen verschijnt hij voor de onderzoeksrechter die moet beslissen over zijn eventuele aanhouding.

Zeker zeven brandstichtingen

De jongste feiten dateren van zondag. De man ontstak een vuurtje aan garageboxen. Het was al de zevende brandstichting sinds vorige zomer.

Opvallend was dat de brandjes meestal op zondagavond werden gesticht. Het ging om kleine vuurtjes: "bloempotten, vuilnisbak, stoelen, papier in brand gestoken in de hal van een appartement, brand in groenafval en vuur is overgeslagen naar garagebox", zegt het parket.

Gelukkig viel telkens de schade al bij al nog mee maar bij de buurtbewoners zat de schrik er goed in.

Camerabeelden

Politie Midow en het parket namen de zaak ernstig en startten een grondig onderzoek. En met succes. Aan de hand van het buurtonderzoek en camerabeelden is de verdachte opgepakt, zegt het parket vanmiddag.