PZ Het Houtsche krijgt eerste vrouwelijke korpschef

Ze is trouwens de eerste vrouwelijke korpschef in onze provincie. Veerle Dhont woont in het Oost-Vlaamse Hansebeke, is 51 jaar, gehuwd en heeft drie kinderen.

Volgens de voorzitter van het politiecollege, burgemeester Jan de Keyser, is ze onder meer gekozen omwille van haar sterke managementcapaciteiten en haar menselijke leiderschapsstijl.

De vrouw startte haar loopbaan bij de Gentse politie in 1993 als hoofdinspecteur bij de lokale recherche. In 2014 werd ze benoemd als hoofdcommissaris in de functie van directeur operaties.