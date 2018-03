Er zijn vorig jaar in de politiezone MIRA (Anzegem, Waregem en omstreken) 243 mensen betrapt met drugs op zak. Dat is een stuk meer dan het jaar daarvoor, namelijk 144.

Niet dat er plots meer mensen drugs gebruiken, zegt de politie, maar er waren meer controles, onder meer op festivals, zoals op Hype-O-Dream in Waregem. De politiezone MIRA heeft toen ook meer agenten en drughonden ingezet. In Waregem alleen zijn vorig jaar 124 mensen met drugs betrapt, tegenover 92 in 2016.