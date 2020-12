PZ Spoorkin pakt Albanese mensensmokkelaars op

Het aantal meldingen van inklimming in vrachtwagens ter hoogte van de Nijverheidsstraat en Albert I laan was de laatste tijd terug toegenomen. De patrouille-frequentie werd opgedreven en leverde meteen resultaat op.

Zaterdagnacht werd een 27-jarige Albanees gearresteerd, verhoord en na onderzoek overgebracht naar het gesloten centrum in Steenokkerzeel. De man kreeg een inreisverbod van 2 jaar. Ook dinsdagnacht werd om 4 uur een voertuig onderschept met twee Albanese jongemannen van 19 en 36 jaar die zich zonder reden ophielden in de industriezone.

Beiden werden gearresteerd en het parket gelastte een onderzoek op vermoeden van mensensmokkel. Ook zij werden afgelopen donderdag door de Dienst Vreemdelingenzaken in een gesloten instelling geplaatst met het oog op repatriëring naar hun thuisland.

“Het probleem van de inklimming in de vrachtwagens is geen nieuw fenomeen, maar gezien we de laatste tijd een toename opmerkten, werden ook de controles opgedreven. De avondklok die werd ingesteld maakt het net iets makkelijker om verdachte voertuigen op te merken en over te gaan tot controle. In het verleden konden we reeds een aantal verdachten oppakken die ondertussen zijn veroordeeld voor mensensmokkel. Het onderzoek zal moeten uitwijzen of we ook dit keer voldoende bewijs kunnen verzamelen om tot een veroordeling te komen”, stelt korpschef Peter Billiouw.

De evoluties rond de Brexit worden door de politiezone nauwgezet opgevolgd, gezien dit vermoedelijk ook een impact zal hebben op de transmigratie. Veurne is al enkele jaren gekend als een zogenaamde hotspot, gezien het grote aantal vrachtwagens en de ligging als laatste halte voor de Franse grens. Structurele ontradende acties, in samenwerking met de Federale Politie, waarbij migranten bestuurlijk werden aangehouden en ter beschikking gesteld van Dienst Vreemdelingenzaken, liggen gezien de Corona-maatregelen dan weer iets moeilijker. Niettemin blijft de politie gericht controles houden om eventuele smokkelaars te arresteren.

Voor het organiseren van de beveiliging op de site was er recent nog een overleg met de burgemeester en wordt bekeken of een samenwerking met de bedrijven in de industriezone tot de mogelijkheden behoort.