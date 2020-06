PZ Westkust zet thermische camera in tegen mensensmokkel

Zo'n camera kan bewegingen van mensensmokkelaars in duinen en strand van De Panne detecteren net als bewegingen van kleine bootjes op het water.

Small boats

Volgens de politie is het camerasysteem broodnodig. Alleen in mei al gebeurden 97 pogingen en oversteken naar het Verenigd Koninkrijk vanuit Noord-Frankrijk. Omdat mensensmokkelaars hun actieterrein steeds meer naar België verleggen, dringt een betere opsporing zich op. Vorig jaar kreeg de politiezone te kampen met drie dossiers van vermoedelijke maritieme mensensmokkel. Dat zijn er tot nu toe al zes. Daarbij werden ook boten, motoren en zwemvesten in beslag genomen. In januari nog probeerden 14 mensen Engeland binnen te geraken via een gammel bootje. Het kapseisde en de inzittenden belandden in De Panne.

Het infraroodsysteem met superzoom kan zeer nauwkeurig warmtebronnen overdag en 's nachts detecteren. Alle beelden worden live gemonitord en opgenomen. De huurkost van het systeem bedraagt 20.000 euro. Ook de gouverneur droeg zijn steentje bij met 10.000 euro.

