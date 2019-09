Qatarees contract van 1 miljard voor Fluxys in Zeebrugge

Een bedrijf uit Qatar heeft een contract afgesloten met Fluxys om tot het jaar 2044 aardgasschepen in Zeebrugge te lossen. De overeenkomst om schepen te ontvangen en gas op te slaan is maar liefst 1 miljard euro waard.

Het contract geeft de terminal werk en zorgt voor een zekerheid van bevoorrading tot 2044. Daarnaast kom er ook vloeibaar aardgas uit Rusland binnen in de haven. Na een aantal zwakke jaren is er zo terug een opleving van het aardgasverhaal in Zeebrugge.

Per schip zijn er ook vijf sleepboten nodig en dat zorgt voor heel wat extra werk.