Quarantaine kost werkgevers handenvol geld, volgens UNIZO

Werknemers die door een coronabesmetting thuis moeten blijven en niet kunnen telewerken, kunnen een doktersattest of quarantaine-attest inleveren. Uit een bevraging van UNIZO blijkt dat het systeem te moeilijk is en dat werkgevers daardoor nodeloze kosten hebben.

Bij een doktersattest is het loon 100 procent gewaarborgd, met een quarantaine-attest val je onder tijdelijke werkloosheid en krijg je dus 70 procent van je loon. Uit een flitsbevraging die UNIZO op 13 en 14 januari deed bij 218 ondernemers blijkt dat 42 procent van diegenen die een quarantaine-attest zouden moeten binnenbrengen, echter een doktersattest afgeeft.

"Werknemers moeten bij dit systeem zelf zorgen voor een quarantaine-attest, maar dat jaagt werknemers nodeloos op kosten. We moeten absoluut vermijden dat werkgevers geconfronteerd worden met extra loonkosten voor niet-gepresteerde dagen terwijl deze kosten in feite voor de overheid zijn via het systeem van tijdelijke werkloosheid”, stelt Robert Schaut, directeur a.i. UNIZO West-Vlaanderen

Enkele cijfers

Bij twee op de drie (66%) van de bedrijven die meewerkten aan de bevraging waren er sinds 1 december een of meerdere werknemers zonder een telewerkbare functie afwezig door quarantaine - voor zichzelf of gezinsleden

twee op de drie (66%) van de bedrijven die meewerkten aan de bevraging waren er sinds 1 december een of meerdere werknemers zonder een telewerkbare functie afwezig door quarantaine - voor zichzelf of gezinsleden Van deze bedrijven geven vier op de tien (42%) aan dat ze in geen enkel quarantainegeval een quarantaine-attest ontvingen van hun werknemer (maar dus wel een doktersbriefje).

Nog eens een op de vier werkgevers (27%) meldt dat ze voor minder dan 25 procent van de afwezige werknemers in quarantaine effectief een quarantaine-attest kregen.

Slechts minder dan een op de vijf werkgevers (17%) ontving altijd een quarantaine-attest.

“Deze resultaten verwonderen ons sterk, vooral omdat momenteel de omikronvariant overheerst en deze veel minder ziek maakt dan de vorige varianten”, vertelt Robert Schaut van UNIZO West-Vlaanderen. “Dat medewerkers bij vier op de vijf werkgevers nog altijd een attest van arbeidsongeschiktheid inleveren, betekent dat een grote meerderheid van de werknemers ernstig ziek is. Dat staat in schril contrast met de verwachting dat ook in de groep van de werknemers de meerderheid slechts matige symptomen zou vertonen, en dus niet ernstig ziek zou zijn én dus geen attest arbeidsongeschiktheid zou mogen kunnen inleveren.”

Die stelling wordt bevestigd door verklaringen die UNIZO West-Vlaanderen de afgelopen dagen van werkgevers ontving. “Veel ondernemers zijn in de negatieve zin verrast met het hoge aantal ziektedagen die zij door gewaarborgd loon aan hun medewerkers moeten betalen, in plaats van terug te kunnen vallen op tijdelijke werkloosheid.”

Incorrect gebruik ziektebriefjes

Volgens UNIZO vragen de bedrijven dat de systemen van ziektebriefjes en quarantaine-attesten correct gebruikt worden. De realiteit is dat almaar meer werknemers momenteel in quarantaine moeten, voor zichzelf of voor een gezinslid, ook al zijn ze niet ziek.

"Een quarantaine staat dus per definitie niet gelijk aan een ziekteperiode. Als de werknemer niet ziek is maar door zijn functie niet kan telewerken, is een quarantaine-attest nodig. Wij vinden het dan ook niet fair dat werkgevers moeten opdraaien voor de volledige loonkost voor medewerkers die normaal op tijdelijke werkloosheid beroep moeten doen. In een aantal gevallen wordt het attest arbeidsongeschiktheid onterecht gebruikt om te vermijden dat een werknemer in het stelsel van de tijdelijke werkloosheid terecht komt en daardoor ook terugvalt op 70 procent van de vergoeding.”