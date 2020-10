Bij Assebroek blijft een stuk drassige weide natuurgebied. In de jaren zeventig werd Klein Appelmoes, zo heet de grond, ingekleurd als woonuitbreidingsgebied. Een bouwpromotor had er plannen. Maar de buurt verzette zich daar sterk tegen. De stad kleurde de grond opnieuw in als natuurgebied. De bouwpromotor ging daartegen in beroep maar de Raad van State geeft hem nu ongelijk. Klein Appelmoes blijft dus natuurgebied.