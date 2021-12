Raad van State vernietigt "alles-op-wieltjesbesluit" Oostende

In november 2019 nam burgemeester Bart Tommelein het besluit om "alles-dat-op-wieltjes" dat overlast of schade veroorzaakte verboden werd op het volledige Oostendse grondgebied. Dat gebeurde omdat skaters schade hadden veroorzaakt in de buurt van het Kursaal. Daarop diende fractieleider John Crombez van Vooruit een verzoekschrift in bij de Raad van State om de beslissing nietig te laten verklaren. Dat is nu gebeurd.

"Deze algemene maatregel zorgde er voor dat de jeugd en bij uitbreiding iedereen die op wieltjes rijdt niet meer kon inschatten wat mag en niet mag op het openbaar domein. De politie van Oostende was thans dezelfde mening toegedaan. Zij schreven in een advies aan de Gemeenteraad om de maatregel te beperken tot de locatie van het Kursaal Oostende. Desondanks dreef de burgemeester zijn wil door". Voor de beslissing baseert de De Raad van State zich op de schending van het wettigheids- en rechtszekerheidsbeginsel in strafzaken. “De bestreden beslissing houdt een verbod en een strafbepaling in. De bepaling is niet voldoende precies en niet voldoende voorzienbaar. Het wettigheidsbeginsel is geschonden,” zegt Cormbez.