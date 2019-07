Raad van State verwerpt bezwaar verkiezingen Diksmuide

De oppositie diende ook bezwaar in tegen de verkiezing van de schepenen, de voorzitter van de gemeenteraad en de voorzitter van het bijzonder comité van de sociale dienst van het OCMW.

Na de lokale verkiezingen van 14 oktober was er in Diksmuide heel wat te doen over het tekenen van twee voordrachtsaktes. Er werd al begin 2018 een voordrachtsakte getekend tussen Idee Diksmuide en sp.a-open. Toch werd sp.a-open na de verkiezingen aan de kant geschoven en gingen Idee Diksmuide en CD&V samen in zee. Een nieuwe voordrachtsakte werd getekend. De oppositie, bestaande uit sp.a-open, Groen en N-VA, diende hierover bezwaar in bij De Raad van State. Deze besliste vrijdag het bezwaar te verwerpen.

Uit het arrest volgt wel dat er wel degelijk twee reeksen voordrachtakten werden ondertekend. De Raad van State stelt dat op 14 oktober dezelfde personen (Lies Laridon, Marc Deprez en Jan Vanacker) werden voorgedragen als op de eerste voordrachtsakte. Dat betwist de oppositie nog steeds. "Het waren dus niet allemaal dezelfde personen die voorgedragen werden. Dit ontging de Raad van State blijkbaar, zodat zij stelt dat CD&V en Idee Diksmuide zich enkel niet gehouden hebben aan de bestuursovereenkomst tussen CD&V, Idee Diksmuide en sp.a-open, waarin overeengekomen werd dat deze laatste partij eveneens zou opgenomen worden in de bestuursmeerderheid. De schending van deze bestuursovereenkomst is echter niet sanctioneerbaar", zegt sp.a-open Diksmuide.

