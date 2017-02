Raad van State zet licht op groen voor Casino Middelkerke

Enkel het voorstel van projectontwikkelaar Testerep-ECK is ontvankelijk, de klachten van de andere twee ontwikkelaars, Versluys en Enfinity, zijn verworpen. De gemeente wil nu snel kunnen starten met het project. Voor burgemeester Janna Rommel-Opstaele is het nieuws een hele opluchting. De gemeente Middelkerke wil nu snel gaan. Maar dat betekent niet dat het huidige casino meteen verdwijnt.

September

"We moeten nu zorgen voor de bouwvergunning, de afbraak van het huidige casino ook", zegt de burgemeester. "Al blijft dat zeker staan tot na augustus deze zomer. Vanaf september verhuist de speelzaal dan naar de Westendelaan. En dan hopen we dat we binnen anderhalf tot twee jaar onze intrek kunnen nemen in een nieuw casino op het Epernayplein". De gemeente benadrukt dat het casino de inwoners geen eurocent zal kosten. Al volgt er nog een periode van openbaar onderzoek.